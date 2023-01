Etats-Unis : dix morts dans une fusillade en Californie

Les faits se sont produits à Monterey Park, près de Los Angeles. D'importantes festivités pour le Nouvel An lunaire étaient organisées dans cette ville à majorité asiatique.

(JAE C. HONG / AP / SIPA)

Enième fusillade aux Etats-Unis. Au moins dix personnes sont mortes, samedi 21 janvier à Monterey Park, dans le sud de la Californie. La fusillade s'est produite une heure après la fin d'une fête pour le Nouvel An lunaire, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Monterey Park. Cette ville située à environ 13 km à l'est du centre de Los Angeles abrite une importante communauté asiatique.

"Le suspect a fui la scène et reste introuvable", a déclaré aux journalistes le capitaine Andrew Meyer du bureau du shérif de Los Angeles. Selon des informations de presse, la fusillade s'est produite dans un dancing samedi soir.

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Environ 49 000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45 000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.