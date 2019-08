Feuilleton : le pari de Las Vegas (2/5)

Las Vegas, aux États-Unis, est la ville de tous les excès. C'est même le site touristique le plus visité au monde avec quelque 40 millions de personnes de passage chaque année. Et la France y est très représentée, avec une Tour Eiffel de 162 mètres de hauteur. Deux fois moins grande que la parisienne, mais uniquement à cause de l'aéroport trop proche pour assouvir les rêves de grandeur de ses concepteurs.

Innover pour exister

Au pied du monument, on trouve un hôtel entièrement dédié à la France, avec même une réplique de l'Arc de triomphe la plus fidèle possible. "Les concepteurs sont allés jusqu'à reproduire ces inscriptions, dont certaines font référence aux guerres napoléoniennes", raconte le patron de l'établissement, qui a coûté 700 millions d'euros. Les hôtels de Las Vegas rivalisent d'ingéniosité afin de remplir les chambres, dans une ville à la concurrence féroce.

