DIRECT. Etats-Unis : un tireur fait neuf morts avant d'être abattu à Dayton, dans l'Ohio, moins de 24 heures après la tuerie d'El Paso

: "Au moment où vous avez les plus hautes autorités, le président en tête, qui relaient des paroles racistes, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se sentir un peu plus légitime pour agir et avoir eux-mêmes des actes de violences racistes. C'est comme si on leur donnait un chèque en blanc."



La police a désigné la tuerie d'El Paso comme un possible "crime de haine", le terme utilisé pour parler des crimes à motif raciste.

: Cela intervient moins de 24 heures après la tuerie d'El Paso, qui a fait 20 morts dans un centre commercial de cette ville du Texas. Dans cet article, nous vous résumons ce que l'on sait des faits.







: Les 16 personnes blessées ont été transportées dans les hôpitaux des environs. La police de Dayton ajoute que le FBI est sur place.

: #DAYTON Neuf personnes sont mortes dans une fusillade dans l'Ohio. Le tireur, qui a également fait 16 blessés, est mort, annonce la police de Dayton. #ETATS_UNIS

: Collecte pour les pompiers, nourriture distribuée... Dans le Gard, les habitants s'organisent pour soutenir les pompiers sur le front, qui enchaînent depuis une semaine les heures de travail, mangent peu et dorment à peine. "On a déjà emmené deux ou trois chariots de courses ce matin à la salle polyvalente pour les ravitailler. On a dit aux pompiers qui passaient que c'était pour eux, qu'ils pouvaient se servir", décrit une habitante dans notre article.









: Le chef de file des députés LR Christian Jacob, favori pour l'élection à la présidence du parti en octobre, prévient qu'il n'est "pas question de nouer des accords avec LREM" pour les municipales de mars 2020. "Les choses sont très claires : nous serons candidats partout sous nos couleurs", insiste l'élu de Seine-et-Marne dans un entretien au Journal du dimanche.

: Bonjour @anonyme, plusieurs médias américains comme CNN et le Dayton Daily News (lien en anglais) parlent en effet d'une fusillade à Dayton, dans l'Ohio. Sur Twitter, la police de la ville demande aux habitants d'éviter le quartier d'Oregon.

: bonjour, une fusillade en cours à dayton au USA ? Des infos.merci d'avance

: Les incendies dans le Gard sont maîtrisés, ce matin, mais pas encore éteints. Un dispositif est maintenu aujourd'hui pour surveiller les zones. On fait un point :



• A Vauvert, 170 hectares de forêt ont brûlé vendredi. 50 sapeurs-pompiers sont encore mobilisés ce matin, pour une surveillance. "Le feu est en très bonne voie d'extinction finale", précisent les sapeurs-pompiers du Gard. Il y aura donc un "désengagement progressif sur la journée".



• A Générac, 319 hectares de forêt ont brûlé ainsi qu'une maison. 130 pompiers "poursuivent les actions de surveillance et de traitement des lisières". Un poste de commandement est toujours activé sur la place du marché.



• L'incendie de Montignargues, lui, est terminé depuis vendredi. Au total, 11 hectares ont brûlé.





: "C'est une nouvelle journée de tristesse qui s'ouvre à Nantes après les événements d'hier. Il y a deux choses selon moi : d'une part, la politique de maintien de l'ordre est aujourd'hui en question. D'autre part, elle est inopérante puisque les débordements du centre-ville de Nantes n'ont pas été maîtrisés, contrairement à ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il y a eu encore de nombreuses dégradations à Nantes."





Aymeric Seassau a commenté la gestion des débordements qui ont eu lieu en marge de la manifestation contre les violences policières hier à Nantes.

: Les manifestants prodémocratie comptent entretenir la pression sur les autorités à Hong Kong. Deux nouvelles manifestations sont prévues cet après-midi, au lendemain de heurts avec la police. Une des manifestations aura pour cadre le quartier résidentiel de Tseung Kwan O. La seconde doit se terminer dans un parc de l'île de Hong Kong, proche du Bureau de liaison, bâtiment qui abrite les organes du gouvernement central chinois dans l'ancienne colonie britannique.

: Sur la moitié sud du pays, la journée sera estivale, hormis sur le sud de l'Aquitaine où la grisaille matinale aura du mal à se dissiper, notamment vers le Pays basque. Voici le détail des températures.



Dimanche matin :







Dimanche après-midi :







: Quel temps fera-t-il aujourd'hui ? Selon les prévisions de Météo France, la journée sera encore ensoleillée !







: Fils caché de Louis Blériot et d'Iron Man Franky Zapata vient d'épater les spectateurs en traversant la Manche en Flyboard. Mais qui est-il ? Fabien Magnenou vous a concocté un portrait de ce Géo Trouvetou, ancien champion de Jet-Ski qui se dévoue corps et âme à la mécanique.







: Dans les commentaires de ce live, vous êtes (très) nombreux à féliciter Franky Zapata pour cette première traversée de la Manche en Flyboard.

: Le président américain Donald Trump a estimé que la fusillade d'El Paso était "non seulement tragique mais aussi un acte lâche". Il a condamné sur Twitter un "acte haineux" et adressé ses "pensées et prières" aux habitants du Texas.

: Nous en parlions à l'instant : un tireur a semé la mort hier dans un centre commercial d'El Paso au Texas, dans le sud des Etats-Unis. Il a tué 20 personnes venues faire leurs courses avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police. Cette dernière soupçonne un crime à caractère raciste.

: Un petit point noir qui s'approche des côtes. Voici les images de l'arrivée de Franky Zapata en Angleterre après sa traversée de la Manche :





: On commence tout de suite par un point sur l'actualité :



• Atterrissage réussi ! Le Français Franky Zapata vient de se poser en Angleterre après avoir traversé la Manche en Flyboard, la machine volante qu'il a inventée.



• Un homme a ouvert le feu hier à El Paso, au Texas (Etats-Unis). Il a tué 20 personnes et fait 26 blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Un suspect, âgé de 21 ans, a été arrêté et placé en garde à vue.



• Après un samedi très chargé sur les routes, ce dimanche est classé orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire et vert dans le sens des retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes (orange).



Des heurts ont éclaté hier dans le centre de Nantes entre les forces de l'ordre et des manifestants venus dénoncer les violences policières et la mort de Steve Maia Caniço. Quarante-deux personnes ont été interpellées, a indiqué la préfecture de Loire-Atlantique, assurant qu'il n'y avait eu "aucun blessé grave".

