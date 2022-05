États-Unis : un détenu en cavale après s'être échappé avec la complicité d'une gardienne

Un détenu, Casey Cole White, 38 ans, condamné pour enlèvement, cambriolage et meurtre, s'est enfui aux États-Unis. Une gardienne de prison, Vicky White, tombée amoureuse du prisonnier, l'a aidé à s'échapper. Sur les caméras de vidéosurveillance, la femme de 56 ans entre dans la prison de l'Alabama (États-Unis) et emmène Casey Cole White, officiellement, pour une évaluation psychologique au tribunal. Mais le duo va s'enfuir et changer de voiture. Depuis, les deux fugitifs sont recherchés dans tout le pays avec une récompense de 15 000 dollars à la clé.

Les fugitifs sont probablement armés

"N'essayez pas de les approcher, ils sont tous les deux dangereux et probablement armés", prévient Marty Keely, marshal du district nord de l’Alabama. Vicky White aurait noué une relation avec le détenu en 2020. L'homme se serait servi de la gardienne pour sortir de prison. "Ces hommes savent comment manipuler les gens", commente Rick Singleton, shérif du comté de Lauderdale, dans l'État de l'Alabama