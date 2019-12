États-Unis : libérés et innocentés après 36 années de prison

Aux États-Unis, c'est une nouvelle vie qui commence pour trois hommes innocents et désormais libres. Ils ont retrouvé leurs proches après 36 années passées en prison. Il s'agissait en fait d'une erreur judiciaire. Ces trois hommes ont été condamnés en 1983 pour un meurtre qu'ils n'ont jamais commis, celui de DeWitt Duckett, un garçon de 14 ans abattu dans le couloir de son école pour un blouson.

9 condamnés innocentés

Mais un des jeunes noirs portait un blouson identique. Malgré un ticket de caisse et des témoins les disculpant, les trois garçons de 16 à 17 ans, Ransom Watkins, Andrew Stewart et Alfred Chestnut, furent condamnés à vie. Sous la pression des enquêteurs, les témoins avaient livré des récits à charge. En mai 2019, une unité spécialisée dans la correction des erreurs judiciaires et qui dépend du procureur de Baltimore (Maryland) s'est saisie du dossier. Les témoins sont revenus sur leur version des faits. Depuis 2017, à Baltimore, six autres condamnés ont été innocentés et remis en liberté.