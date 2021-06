États-Unis : la polémique enfle autour de l'immeuble effondré en Floride

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Surfside en Floride aux Etats-Unis est désormais de 11 morts. Après six jours de recherche dans les décombres, les secours ont peu d'espoir de retrouver des survivants parmi les 150 disparus. L'enquête sur les causes de l'effondrement progresse.

Au sixième jour de recherche, les secouristes continuent de se relayer par dizaines, mais dans les gravas de l'immeuble effondré, certains se rendent à l'évidence. "De ce que l'on voit sur place, il nous apparait de plus en plus clair que ce sont surtout des restes humains et des victimes que l'on va extraire", regrette Margarita Castro, membre de l'unité de recherches et de secours.

12 millions d'euros de travaux

L'espoir s'amenuise, mais la polémique, elle grandit. Y a-t-il eu négligence dans l'entretien de cet immeuble construit dans les années 80 ? Début avril, une lettre adressée à l'assemblée des copropriétaires par sa présidente s'alarmait d'une situation en tain d'empirer. Trois ans avant, en 2018, un rapport d'experts avait établi que le béton de l'immeuble allait se détériorer de "façon exponentielle", s'il n'était pas imperméabilisé. Un mois plus tard, un autre document émanant du Conseil de copropriété citait ls propos rassurants d'un responsable des immeubles de la ville. Selon une estimation de la copropriété, 12 millions d'euros étaient nécessaires pour remettre l'immeuble aux normes.