Etats-Unis : le bilan s'alourdit à neuf morts après l'effondrement de l'immeuble en Floride

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble près de Miami, survenu jeudi en Floride (Etats-Unis), est passé à au moins neuf morts dimanche 27 juin. Les secours continuent à rechercher nuit et jour plus de 150 personnes toujours portées disparues. Des sauveteurs israéliens et mexicains sont arrivés en renfort des secouristes américains mais, plus de 80 heures après la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants décline peu à peu.

Une tranchée "cruciale dans la poursuite des recherches" a été creusée dans les ruines, a dit dimanche la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse. Elle atteint désormais une longueur de 38 mètres, pour six mètres de large et 12 mètres de profondeur, a-t-elle précisé. Avec cette stratégie, "nous avons été capables de retrouver quatre corps de plus dans les décombres, ainsi que des restes humains supplémentaires", a déclaré la maire.

Des "dommages structurels majeurs"

Jeudi avant l'aube, les douze étages de ce complexe donnant sur l'océan, nommé Champlain Towers, se sont effondrés. Le drame a touché environ 55 appartements. Les questions sur l'origine de cette tragédie se font de plus en plus pressantes. Un habitant de l'immeuble a d'ores et déjà lancé une action en nom collectif, selon NBC, dans le but d'obtenir une compensation pour les victimes.

Plusieurs anciens rapports d'expertise sur le bâtiment ont refait surface, dont un datant de 2018, qui avait noté des "dommages structurels majeurs", ainsi que des "fissures" dans les colonnes de béton du sous-sol du bâtiment, selon des documents publiés vendredi soir par la ville de Surfside. L'expert auteur de cette étude recommandait alors des travaux "dans un futur proche", sans toutefois parler de risque d'effondrement.