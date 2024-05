États-Unis : Joe Biden fait augmenter les droits de douane des véhicules électriques chinois

Pour permettre aux Américains de rester compétitifs face à la concurrence chinoise, Joe Biden a signé un accord pour multiplier par quatre les droits de douane des véhicules électriques chinois. Une décision qui relance le bras de fer économique entre les deux pays.

C'est une mise en scène très étudiée. Joe Biden, entouré des syndicats de la métallurgie, signe l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, avec un message adressé à Pékin. "On ne laissera pas la Chine inonder notre marché. Nous voulons que nos entreprises puissent rivaliser de façon juste", déclare-t-il. Avec cette décision, le président américain relance le bras de fer commercial avec Pékin. Les véhicules électriques produits aux États-Unis coûtent deux fois plus cher qu'en Chine. Les véhicules chinois verront donc leurs droits de douane multipliés par quatre, ce qui devrait doubler leur prix et permettre aux Américains de rester compétitifs.

Un enjeu pour la présidentielle

La Chine a aussitôt dénoncé cette décision et les spécialistes s’attendent à des représailles. En se positionnant en protecteur du made in America, Joe Biden vient chasser sur les terres de Donald Trump, ce que celui-ci n'a pas manqué de faire remarquer. L'ancien président avait déjà augmenté les droits de douane sur les importations chinoises durant son mandat. Protéger l’industrie américaine et se montrer inflexible vis-à-vis du rival économique chinois, un passage obligé pour les deux candidats au cœur de la campagne présidentielle américaine.