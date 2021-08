Etats-Unis : Joe Biden appelle à la démission du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel

"Je pense qu'il devrait démissionner." Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a appelé mardi 3 août le gouverneur de l'Etat de New York, le démocrate Andrew Cuomo, à quitter son poste. Une déclaration depuis la Maison Blanche qui fait suite à la publication d'un rapport d'enquête accusant le gouverneur d'une série d'actes de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs femmes. Huit femmes avaient, depuis février, dénoncé des gestes et propos inappropriés d'Andrew Cuomo, 63 ans, dont dix à la tête de l'influent Etat de New York.

Plusieurs démocrates réclament la démission d'Andrew Cuomo

De son côté, Andrew Cuomo a réagi au rapport, dans une déclaration filmée depuis son bureau où il affirme n'avoir "jamais touché quelqu'un de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées". Durant son intervention, il n'a pas évoqué une possible démission, semblant l'exclure, alors que plusieurs dans son camp l'appellent à quitter ses fonctions. "Il doit démissionner", a notamment lancé le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, dont les relations avec Andrew Cuomo sont notoirement houleuses. Les chefs de file démocrates des deux chambres législatives new-yorkaises ont également demandé son départ.

En mars, le président américain Joe Biden avait déjà estimé que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, devrait démissionner si les accusations de harcèlement sexuel le visant étaient confirmées. "Je pense qu'il sera alors probablement aussi poursuivi par la justice", avait-il alors ajouté.