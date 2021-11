États-Unis : huit personnes décédées dans un festival

C'est dans une ambiance festive qu'a débuté le festival à guichet fermé du vendredi 5 novembre. Pourtant, au même moment au milieu de la foule, plusieurs personnes inconscientes sont évacuées par les secours. À l'une d'entre elles, on administre même un massage cardiaque. "La foule a commencé à se comprimer vers l'avant de la scène et cela a provoqué une certaine panique, causé des blessures. Des gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance, et cela a causé une panique supplémentaire", explique le directeur des pompiers de Houston.

8 morts et plus de 200 blessés, dont un enfant de dix ans

Plusieurs morts étaient déjà comptabilisés et les ambulances peinaient à se frayer un chemin, tandis que la fête se poursuivait comme si de rien n'était. Au début de l'après-midi à Houston (Texas), l'ouverture des portes du festival tant attendu suscitait déjà l'agitation des spectateurs qui se sont bousculés. Certains sont même tombés par terre, sous le regard dépassé de la sécurité. Ces 50 000 personnes étaient venues voir la performance du célèbre rappeur Travis Scott.