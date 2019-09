États-Unis : Google attaqué par 50 procureurs

Sur les marches de la Cour suprême à Washington, 50 procureurs américains ont ensemble annoncé qu'ils avaient ouvert une enquête antitrust contre Google, la firme californienne. Ces procureurs reprochent à Google sa position dominante, sa collecte de données personnelles et surtout d'être quasiment en situation de monopole. 92% des recherches en ligne se font via Google.

30 milliards d'euros par an de bénéfices

La procureure de l'Arkansas a expliqué que lorsqu'elle avait recherché un médecin pour sa fille sur le web, elle avait le sentiment que le moteur de recherche ne lui avait pas fourni le plus proche ou le plus réputé, mais celui qui avait payé le plus de publicités à Google, ce qui explique les bénéfices record de l'entreprise : 30 milliards d'euros par an, conclut depuis Washington le correspondant de franceinfo Loïc de La Mornais.

