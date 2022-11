Etats-Unis : Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos et star déchue de la Silicon Valley, condamnée à onze ans de prison pour fraude

"Je suis dévastée par mes échecs". L'ancienne star de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes, a été condamnée, vendredi 18 novembre, à un peu plus de 11 ans de prison pour fraude dans la gestion de sa start-up Theranos, qui promettait une révolution des tests sanguins. "Je prends, devant vous, mes responsabilités pour Theranos. J'ai adoré Theranos. C'était le travail de ma vie", a-t-elle déclaré à l'audience, en sanglotant, juste avant le prononcé de la sentence.

L'accusée, enceinte, a jusqu'au 27 avril pour débuter sa peine, a précisé le juge Edward Davila. Ce dernier avait présidé le procès de l'entrepreneuse, qui s'était achevé en janvier 2022. Il l'avait reconnue coupable d'avoir menti aux investisseurs sur les avancées réelles de son entreprise et avait requis 15 ans de prison contre l'ancienne dirigeante de 38 ans. Il voulait également qu'elle restitue 800 millions de dollars à ses victimes. Le montant qu'elle devra restituer aux investisseurs, il sera décidé à une date ultérieure, a annoncé le magistrat.

Des soutiens financiers et politiques de premier plan

A seulement 19 ans, Elizabeth Holmes avait fondé Theranos en 2003, sur une promesse alléchante : des outils de diagnostic plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels. A l'aide d'un récit très travaillé, elle était parvenue en quelques années à gagner la confiance de sommités et à lever des fonds auprès de prestigieux investisseurs. Elle arborait notamment au début des années 2010 un pull noir à col roulé en référence explicite au fondateur d'Apple Steve Jobs, à qui elle était sans cesse comparée.

Outre les soutiens de prestigieux entrepreneurs, elle avait également gagné la confiance de personnalités politiques, comme l'ex-secrétaire d'Etat Henry Kissinger, l'ancien ministre de la Défense James Mattis ou encore le magnat des médias Rupert Murdoch, qui investit plus de 100 millions de dollars (88 millions d'euros) dans Theranos.

Au plus fort, l'entreprise a été valorisée à près de 10 milliards de dollars. A ce moment-là, Elizabeth Holmes, actionnaire majoritaire, était à la tête d'une fortune de 3,6 milliards, selon le magazine Forbes. C'est en 2015 que le scandale a été révélé au grand jour par le Wall Street Journal, qui a dévoilé que la machine n'a jamais fonctionné.