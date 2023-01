Etats-Unis : de nouveaux documents confidentiels retrouvés dans une résidence privée de Joe Biden, les républicains réclament une enquête du Congrès

Le président des Etats-Unis a assuré "coopérer pleinement" avec la justice américaine.

Un scandale dont il se serait probablement bien passé. "Un petit nombre" de documents confidentiels datant de l'époque où Joe Biden était vice-président ont été retrouvés dans sa résidence privée, à Wilmington, a rapporté, jeudi 12 janvier, la Maison Blanche.

Une dizaine de documents de ce type avaient déjà été retrouvés dans un ancien bureau de Joe Biden à Washington. Aucun document n'a en revanche été retrouvé dans sa résidence de la ville balnéaire de Rehoboth, dans cet Etat de la côte est, a précisé l'avocat de la présidence, Richard Sauber. Or, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.

Joe Biden a assuré "coopérer" avec la justice

Le président des Etats-Unis a assuré "coopérer pleinement" avec la justice américaine lors d'un bref échange avec la presse. De son côté, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a appelé dans la foulée le Congrès à enquêter.

Ces révélations sont embarrassantes pour le président démocrate, les autorités enquêtant depuis des mois sur la gestion par son prédécesseur républicain Donald Trump de ses propres archives présidentielles. Le FBI avait saisi des milliers de documents, dont une centaine classés secret défense, dans le club privé de Mar-a-Lago, en Floride, où le milliardaire vit depuis son départ de la Maison Blanche.