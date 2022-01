Etats-Unis : au moins 19 personnes tuées dans l'incendie d'un immeuble à New York

Au moins 19 personnes, dont 9 enfants, sont mortes dimanche 9 janvier dans l'incendie accidentel d'un immeuble à New York (Etats-Unis). Des victimes ont été retrouvées "à chaque étage" de ce bâtiment situé dans le quartier du Bronx. "Plus de 63 personnes ont été blessées", dont certaines se trouvent dans un "état critique", a précisé le maire de la ville, Eric Adams, arrivé sur place rapidement après l'incendie.

BRONX FIRE UPDATE: Massive apartment complex leaves more than 60 people injured - dozens seriously. Mayor Eric Adams at the scene called it "one of the worst fires in city history." pic.twitter.com/8am3s1xLPx — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 9, 2022

Selon l'édile, il s'agit de "l'un des pires incendies de l'histoire" récente de la ville. "C'est vraiment un jour atroce pour nous", a insisté cet ancien policier et membre du parti démocrate, élu sur un programme de centre-gauche de lutte contre la criminalité et les inégalités économiques et sociales à New York.

Sur les premières images qui circulaient dimanche matin sur les réseaux sociaux, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'échappaient d'une fenêtre de cet immeuble de logements sociaux du Bronx, un quartier populaire du nord de New York. Le feu s'est déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un appartement en duplex des deuxième et troisième étages, ont déclaré les pompiers. Quelque 200 soldats du feu sont intervenus pour maîtriser l'incendie.