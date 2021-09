États-Unis : après le passage de la tempête Ida, l'état de choc

Dans le New Jersey, le passage de la tempête Ida, mercredi 1er septembre, a laissé derrière elle des villes totalement inondées. La région panse ses plaies et compte ses morts. Jeudi, les secours en bateau sont venus en aide aux habitants toujours bloqués. L'eau a envahi les stades et recouvert les routes et fait dérailler les trains. Au moins 44 morts sont à déplorer dans New York et sa région. Un quartier de la mégapole américaine est en deuil suite au décès de l'habitante d'un logement en sous-sol, bloquée par un torrent d'eau boueuse : "Une femme âgée criait 'aidez-moi, aidez-moi', on a essayé de la sortir mais le courant était tellement puissant qu'on n'a pas pu ouvrir la porte", raconte un New-Yorkais.

Joe Biden lance l'alerte

Les pompiers se sont affairés à sauver des personnes, parfois depuis les étages où les toits. Le président américain a promis de réagir face à l'augmentation des catastrophes naturelles dans son pays : "L'ouragan Ida, les incendies dans l'ouest, les inondations à New York et dans le New Jersey... La crise climatique est déjà là, nous devons être mieux préparés et nous devons agir", a déclaré Joe Biden, jeudi.