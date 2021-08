États-Unis : Ida, rétrogradée en tempête tropicale, mais tout de même destructrice

"Le toit s'en va... merde !!", s'exclame Reed Timmer, qui assiste au décollage d'un toit qui finit sa course à quelques mètres de là, dans les fils électriques. Les rafales de l'ouragan Ida ont tout balayé sur leur passage, lundi 30 août, en Lousiane et en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Du vent et de la pluie frappent les immeubles. Derrière sa fenêtre, un homme ose à peine sortir d'un immeuble pour filmer. Un peu partout, des arbres sont déracinés. Une station-service n'a pas résisté au vent et s'est écroulée. Les vents vont jusqu'à 240 kilomètres par heure.



Désormais une tempête tropicale

Le pire reste probablement la montée des eaux. En bord de mer, les dégâts sont particulièrement importants. Des caméras de surveillance démontrent à quel point des routes peuvent, après le passage de l'ouragan, être immergées. Certains habitants ont été épargnés de justesse. L'œil du cyclone a été filmé par l'armée américaine. Selon le gouverneur de Louisiane, le nombre de morts devrait augmenter au fur et à mesure des recherches. L'ouragan Ida, rétrogradé en tempête tropicale, se dirige désormais vers le nord des États-Unis.