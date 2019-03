Échecs : Tani Adewumi, génie de 8 ans

Il enchaîne les victoires : 73 d'affilée. Lui qui ne connaissait rien à l'art des échecs est aujourd'hui considéré comme un prodige. "Je veux devenir le plus grand maître des échecs et battre le record du champion du monde. Tout est possible, Dieu peut tout faire pour moi", confie au micro de France 2 Tani Adewumi, 8 ans, champion de l'État de New York.

Des aptitudes hors du commun

Avec sa famille, le jeune garçon a fui le nord du Nigéria en 2017, là où sévit le groupe terroriste Boko Haram. Aux États-Unis, ils vivent dans un foyer de SDF, mais l'école a pris en charge les cours d'échecs. Et Tani progresse très vite. Son entraîneur souligne une intelligence et des aptitudes hors du commun. La notoriété du jeune garçon est en train de changer la vie de toute sa famille qui reçoit des offres d'emplois et de logements. Pour aider Tani et sa famille, une cagnotte a été créée. Elle a déjà atteint l'équivalent de 163 000 euros.

