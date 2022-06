Fusillade dans un collège de l'Ohio. Après une course-poursuite dans les locaux, le tireur est abattu par une enseignante… Il s'agissait d'un "simple" stage de formation en cas d'agression. Depuis 2007, les enseignants américains sont de plus en plus nombreux à être armés. Extrait d'un reportage du magazine "Envoyé spécial".

A Sidney, dans l'Ohio, panique au collège : un tireur s'est introduit dans l'école. Il commence à exécuter méthodiquement toutes les personnes présentes dans la bibliothèque. Alertés, deux intervenants armés arrivent aussitôt pour riposter. Le tueur est abattu. Celle qui l'a éliminé est une enseignante, Diana.

Ici, il s'agissait d'un exercice. La plupart des participants sont des professeurs. La formation dure deux jours, et les pistolets à air comprimé tirent des billes en plastique. Débriefing avec le formateur devant une équipe soulagée : "On a bien communiqué entre nous, on l'a vu, et elle l'a eu." En fait, c'est même un stage de perfectionnement, car tous les enseignants ont déjà été initiés au maniement de vraies armes à feu.

"N'importe qui peut faire ça s'il le veut"

Diana, elle, a commencé il y a trois ans "pour surmonter [s]a peur et savoir comment réagir". "La première fois que j'ai tenu une arme dans les mains, je tremblais", se souvient-elle. Aux Etats-Unis, confrontés à des fusillades à répétition dans les établissements scolaires, les profs sont de plus en plus nombreux à être armés.

Mettre une arme dans les mains des enseignants, "c'est pas le problème", pour l'instructeur en chef John Benner, ancien lieutenant de police et membre des forces spéciales. Il est persuadé qu'ils peuvent "faire le job" comme des professionnels : "Quand vous devenez policier, vous êtes comme n'importe qui, vous n'êtes pas Superman. Là, c'est pareil. N'importe qui peut faire ça s'il le veut. Il faut juste le vouloir."

Extrait de "USA : des profs à l'école des armes", un reportage rediffusé dans "Envoyé spécial" le 2 juin 2022.

