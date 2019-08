États-Unis : qui sont les héros des tueries de masse ?

Ils étaient des adolescents ordinaires. Joshua Jones, Kendrick Castillo et Brendan Bialy, des élèves de terminale, sont devenus pour l'Amérique les héros des tueries de masse. Le 7 mai dernier, les trois garçons sont en classe de littérature, quand un lycéen armé surgit et demande aux élèves de ne plus bouger. Kendrick Castillo se lève le premier, puis avec Joshua et Brendan, ils se jettent sur le tueur. Ils racontent la suite devant la presse, entourés de leurs parents : "Vous n'imaginez pas que ça puisse vous arriver, d'avoir à faire ce choix. On s'est jetés sur lui, je l'ai mis à terre, Brendan lui a arraché son pistolet, et Kendrick l'a poussé contre le mur."

Un mort et huit blessés

Dans l'assaut, Joshua Jones est blessé de deux balles dans la jambe. Kendrick Castillo est tué. Le meurtrier avait son âge. Le père de Kendrick lui avait toujours dit de ne pas intervenir en cas d'attaque. "Grâce à ce qu'il a fait, d'autres sont en vie. (...) C'est un héros, mais il y a une part de moi qui aurait aimé qu'il s'échappe", témoigne-t--il en larmes. La réaction des trois lycéens a stoppé le tueur et donné le temps à leurs camarades de se cacher. Un mort, huit blessés : le bilan aurait pu être plus lourd. Depuis la mort de Kendrick, il y a eu 141 fusillades de masse aux États-Unis.

