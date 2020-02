Carnaval de La Nouvelle-Orléans : au cœur des défilés

Dès le petit déjeuner, c'est ambiance boîte de nuit et paillettes. Dehors, une limousine les attend mais d'abord, avant même de monter dedans, le champagne coule déjà à flots. "On est fin prêts. Cela fait presque un an qu'on se prépare pour cette journée donc tout ira bien", assure cet habitant de La Nouvelle-Orléans, dans le sud des États-Unis. Cette journée est la sienne, car il est le capitaine d'un défilé de Mardi gras, le célèbre carnaval de la métropole de Louisiane.

"On va faire la fête toute la journée"

"On va faire la fête toute la journée, on ne va pas s'arrêter avant 1 heure du matin et là il n'est que 8 heures", lance un de ses amis. Première étape de ce marathon, aller chercher la reine du défilé. Pour elle, cette journée est un rêve de petite fille. Pendant les prochaines heures, tout ce beau monde va défiler devant un public qui est venu se masser dès les premières heures du jour. Une cinquantaine de chars se suivent dans les rues de La Nouvelle-Orléans. En tout, les festivités durent un mois et demi.