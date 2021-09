Attentats du 11-Septembre : un événement qui a changé le monde

Ce vendredi 10 septembre marque la veille du sombre vingtième anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York (États-Unis). La rédaction du 20 Heures revient en images sur cette journée qui a marqué l’histoire contemporaine.

Le jour des attentats du 11 septembre 2001, le monde entier a su tout de suite qu’il y aurait un avant et un après 11-Septembre. À 8h25 ce jour-là, la voix de Mohammed Atta, le chef des terroristes, retentit au niveau du contrôle aérien. Les contrôleurs aériens ne comprennent pas ce qu’il se passe et il est trop tard : à 8h46, l’avion s’encastre dans la tour nord du World Trade Center à New York, aux États-Unis.



L’Amérique est attaquée

À la télévision, les programmes basculent. L’Amérique pense encore que c’est un accident. Mais à 9h03, il n’y a plus de doute. Deux minutes plus tard, le chef de cabinet du président Bush lui annonce à l’oreille que l’Amérique est attaquée. À New York, quand les pompiers arrivent sur place, c’est pour suivre avec effroi la chute de ceux qui, coincés dans les étages au-dessus des points d’impact, préfèrent en finir avec les flammes en se jetant par les fenêtres.