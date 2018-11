VIDEO. Comment Kennedy s’est imposé comme une figure majeure de la politique et de la culture populaire ?

Plus d’un demi-siècle après sa mort, l’histoire du 35ème président des États-Unis fait encore l’objet de nombreux fantasmes. John Fitzgerald Kennedy naît en 1917 à Brookline, dans le Massachusetts dans une famille d’immigrés irlandais. Il est le deuxième d’une fratrie de neuf enfants. Dès son plus jeune âge, il se montre studieux et passe des heures à lire pendant que ses frères jouent au football. À 19 ans, celui qui se rêve alors professeur ou écrivain intègre la prestigieuse université d’Harvard. Il se promet de gagner 1 million de dollars avant ses 35 ans. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il s’engage dans la marine et est déployé dans le Pacifique. Durant la guerre, son frère aîné, Joseph, qui était pressenti pour se présenter à la présidence des États-Unis, meurt dans l’explosion de son avion. À cet instant, John sait qu’il devra prendre la relève.

Une carrière politique mouvementée

Le 8 novembre 1960, c’est chose faite. John Fitzgerald Kennedy est élu 35ème président des États-Unis à l’âge de 43 ans. Il reste l’homme le plus jeune à avoir occupé ce poste. Son mandat est marqué par la création du programme Peace Corps, qui permet aux Américains de partir pour des missions humanitaires dans des pays en voie de développement. Il évite le pire lors de la crise des missiles de Cuba en apaisant les relations avec l’URSS. Il s’engage dans la lutte pour les droits civiques et propose une loi contre la ségrégation raciale au Congrès. Mais la légende de Kennedy naît également de sa vie intime. Marié à Jacqueline Kennedy - autrement appelée Jackie - le Président est connu pour ses nombreuses aventures extraconjugales, notamment avec Marylin Monroe. La chanson entonnée par l’actrice pour l’anniversaire de John Kennedy est encore célèbre aujourd’hui. Mais le 22 novembre 1963, le parcours du jeune Président s’arrête brutalement. Lors d’une visite préélectorale à Dallas, le cortège de Kennedy est visé par un sniper. Le Président est touché et meurt sur le coup. De nombreuses théories ont été émises autour de cet assassinat. CIA ? KGB ? On attribue cet assassinat à Lee Harvey Oswald, un tueur isolé, lui-même assassiné avant de pouvoir expliquer ses motivations. Depuis 50 ans, le mystère demeure. Un mystère qui a contribué à faire de Kennedy une icône de la culture populaire. Aujourd’hui, il reste une figure majeure de la politique américaine.