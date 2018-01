VIDEO. En Turquie, un Boeing rate son atterrissage et termine sa course sur une falaise face à la mer Noire

Grosse frayeur pour les passagers de ce vol de la compagnie turque Pegasus Airlines. Un Boeing 737 reliant Ankara à Trabzon a dévié de sa trajectoire à l'atterrissage, samedi 13 janvier. Une sortie de piste qui s'est terminée au bord d'une falaise, face à la mer Noire, à Trabzon, ville du nord de la Turquie. Les 162 passagers, les deux pilotes et les quatre membres de l'équipage sont sains et saufs, annonce la compagnie aérienne dans un communiqué (en anglais).

Pegasus Airlines skidded out of the runway at Trabzon Airport. New photos in daylight shows Boeing 737 next to the sea. Photos from different Turkish media. pic.twitter.com/KB4hAZiIE9