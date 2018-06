VIDEO. Deniz Ünal : " il y a eu un vote massivement en faveur d'Erdogan, qu'on le veuille ou non"

Avec la réélection de Recep Tayyip Erdogan et la profonde réforme constitutionnelle qui l'accompagne, le président turque se retrouve dans une position de pouvoir sans précédent en Turquie.

Pour Deniz Ünal, "il faut se rendre à l'évidence: les partisans d'Erdogan et de l'AKP sont satisfaits de la situation". Intérrogée sur l'islamisation de la société turque depuis l'arrivée au pouvoir du parti conservateur, Deniz Ünal explique que : "les pratiquants ont toujours été majoritaire en Turquie", et rappelle que la société turque n'est "laïque que depuis les années 20 et l'occidentalisation amorcée par Atatürk".

Victoire du président Erdogan à la présidentielle, soupçon de fraude électorale et reforme constitutionnelle en Turquie, Deniz Ünal, économiste et rédactrice en chef de la collection Panorama du CEPII, était l'invitée de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.