Turquie : un an après le séisme, la région d’Antioche toujours dévastée

Il y a un an, la terre tremblait violemment dans la région d’Antioche, en Turquie. Le séisme avait fait 53 000 morts et plus de 700 000 sinistrés. Le président Erdogan s’est rendu, samedi 3 février, sur place.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est rendu dans la région d’Antioche, samedi 3 février, un an après le violent séisme qui s’y était abattu. Un tirage au sort a été organisé pour octroyer des logements à 10 000 personnes sinistrées qui vivent dans des tentes et des installations préfabriquées depuis la catastrophe naturelle. La région et ses habitants portent toujours les traces du tremblement de terre qui avait fait plus de 53 000 morts et plus de 700 000 sinistrés. La reconstruction se poursuit "L’État ne nous a rien expliqué (…). Ils nous ont dit qu’ils allaient nous proposer un appartement. Quand ? Comment ? On ne sait pas", déplore un sinistré. Après le séisme, le président avait promis de reconstruire la ville d’Antioche en un an. Mais la population qui n’a pas fui vit aujourd’hui dans un camp de containers ou dans des tentes. Pour reconstruire Antioche, les autorités veulent d’abord installer des commerces pour faire revenir la population avec une promesse : les normes antisismiques seront, cette fois-ci, respectées affirment-elles. Aucun nouveau bâtiment ne devrait dépasser les quatre étages dans le centre-ville. Le futur d’Antioche s’écrit à une dizaine de kilomètres de là, sur les hauteurs, réputées moins exposées aux tremblements de terre.

