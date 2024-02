Turquie : les sinistrés toujours dans le flou un an après le séisme Durée de la vidéo : 4 min Turquie : les sinistrés toujours dans le flou un an après le séisme Il y a un an, un séisme violent secouait la Turquie et tuait plus de 53 000 personnes et faisait plus de 700 000 sinistrés. Aujourd’hui encore, nombre d’entre eux habitent encore dans des tentes et installations de fortune. - (France 2) Article rédigé par France 2 - D. Schlienger, F. Simons, A. Acar, M. Elmani, D. Aysun France Télévisions JT de 20h France 2

Il y a un an, un séisme violent secouait la Turquie et tuait plus de 53 000 personnes et faisait plus de 700 000 sinistrés. Aujourd’hui encore, nombre d’entre eux habitent encore dans des tentes et installations de fortune.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est rendu dans la région d’Antioche, samedi 3 février, un an après le violent séisme qui s’y était abattu. Un tirage au sort a été organisé pour octroyer des logements à 10 000 personnes sinistrées qui vivent dans des tentes et des installations pré-fabriquées depuis la catastrophe naturelle. La région et ses habitants portent toujours les traces du tremblement de terre qui avait fait plus de 53 000 morts et plus de 700 000 sinistrés. Des sinistrés dans l’attente "L’État ne nous a rien expliqué (…). Ils nous ont dit qu’ils allaient nous proposer un appartement. Quand ? Comment ? On ne sait pas", déplore un sinistré. Après le séisme, le président avait promis de reconstruire la ville d’Antioche en un an. Mais la population qui n’a pas fuit vit aujourd’hui dans un camp de containers ou dans des tentes.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux