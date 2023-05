Présidentielle en Turquie : vers un second tour inédit ?

Les résultats définitifs de l'élection présidentielle turque n'étaient pas encore connus dans la soirée du dimanche 14 mai. Mais un second tour inédit semble se profiler entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu.

En Turquie, dans les urnes, le visage du futur président de la République peine à se dessiner. Après le dépouillement de 90% des bulletins, dans la soirée du dimanche 14 mai, le président sortant Recep Tayyip Erdogan passerait sous la barre des 50%. La victoire pourrait lui échapper. Il a donc appelé ses électeurs à rester près des urnes. De son côté, son adversaire Kemal Kiliçdaroglu s'est montré méfiant. Il semble craindre une fraude électorale.



L'impatience monte au sein des électeurs

"Les observateurs du scrutin et les responsables des commissions électorales ne doivent jamais quitter leur place", a-t-il notamment écrit sur Twitter. L'impatience monte au sein de la population turque. "Je suis stressé, je voudrais déjà connaître le résultat", confie un homme. Si aucun des candidats n'obtient la majorité, un second tour sera organisé le 28 mai prochain, date anniversaire symbolique du plus grand mouvement de contestation populaire qui a secoué le pouvoir en 2003.