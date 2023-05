DIRECT. Présidentielle en Turquie : suivez le second tour de l'élection, qui oppose Recep Tayyip Erdogan à Kemal Kiliçdaroglu

Il est 9 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



• #POLITIQUE La Première ministre Elisabeth Borne s'en prend au RN, "héritier de Pétain", dont elle juge la victoire "possible" en 2027. Dans un entretien à Radio J, elle accuse Jean-Luc Mélenchon et LFI de faire "le jeu de l'extrême droite" et de concourir à la montée de la violence.



• #TURQUIE La Turquie retourne aux urnes. Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, aborde le second tour de la présidentielle en position de favori, face au social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu.



• #CANNES Justine Triet a remporté la Palme d'or pour Anatomie d'une chute, la troisième jamais décernée à une réalisatrice. Elle a profité de la tribune pour lancer une attaque contre la politique du gouvernement français sur la culture et les retraites.



• #FOOT Le PSG a décroché le titre de champion de France pour la 11e fois, après son match nul à Strasbourg (1-1). Le RC Lens est assuré d'être second, et disputera donc la Ligue des champions la saison prochaine.