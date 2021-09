Nouvelle-Zélande : un homme abattu après avoir blessé six personnes lors d'une attaque "terroriste"

Un terroriste proche du groupe Etat islamique a poignardé six personnes dans un supermarché d'Auckland, vendredi 3 septembre, avant que la police ne l'abatte, a annoncé la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. Trois des victimes sont gravement blessées, indique le New Zealand Herald (article en anglais).

"Ce qui s'est passé aujourd'hui était ignoble, c'était détestable, c'était mauvais", a-t-elle souligné, décrivant l'agresseur comme un ressortissant sri-lankais arrivé en Nouvelle-Zélande en 2011.

"Cette situation soulève des questions"

Cité par le New Zealand Herald, le commissaire de police Andrew Coster a indiqué que le suspect était "étroitement surveillé par des équipes de surveillance et une équipe tactique". Il aurait fait l'acquisition d'un couteau à l'intérieur du centre commercial avant de passer à l'attaque et d'être rapidement neutralisé.

"Je sais que cette situation soulève des questions quant à savoir si la police aurait pu faire plus, a déclaré le commissaire. La réalité est que lorsque vous surveillez quelqu'un 24 heures sur 24, il n'est pas toujours possible d'être immédiatement à côté de lui."