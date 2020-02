Syrie : au moins 29 soldats turcs tués dans la province d'Idleb, Erdogan annonce des représailles contre le régime d'Al-Assad

L'armée turque a immédiatement annoncé le bombardement de plusieurs positions du régime de Bachar al-Assad.

Escalade brutale entre Ankara et Damas. Au moins 29 soldats turcs ont été tués, jeudi 27 février, dans des frappes aériennes attribuées au régime syrien sur la province d'Idleb (nord-ouest de la Syrie), selon un bilan communiqué dans la nuit par le gouverneur de la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie. L'armée turque a immédiatement annoncé le bombardement de plusieurs positions du régime de Bachar al-Assad en représailles.

Echec des négociations avec la Russie

Ce bilan pourrait encore s'alourdir. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG, ayant fait état de plus de 30 morts dans des bombardements aériens et d'artillerie du régime. De nombreux soldats ont, par ailleurs, été blessés et hospitalisés, ont précisé les autorités turques.

Ces lourdes pertes essuyées par Ankara interviennent après des semaines d'escalade à Idleb. Ces dernières semaines, la Turquie a dépêché plusieurs milliers d'hommes et du matériel lourd dans cette région du nord-ouest de la Syrie pour épauler les rebelles pro-turcs qui cherchent à repousser l'offensive menée par les forces gouvernementales syrienne avec l'appui de l'aviation russe. Un nouveau round de pourparlers entre Russes et Turcs, qui devait permettre de trouver une issue à la crise, s'est achevé ce jeudi à Ankara sans annonce de résultat concluant.

La Turquie menace d'ouvrir ses frontières avec l'Europe

Ces nouvelles frappes contre les forces turques risquent de déclencher une ferme riposte d'Ankara. "Toutes les positions connues du régime ont été prises sous le feu de nos unités terrestres et aériennes", a affirmé le directeur de la communication de la présidence Fahrettin Altun dans un communiqué.

Nos valeureux soldats seront vengés.Fahrettin Altun, directeur de la communication de la présidence turque

Le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan a convoqué dans la soirée un conseil de sécurité extraordinaire à Ankara, en présence notamment du ministre de la Défense, du chef de l'armée et du patron des services secrets, selon la présidence. Par ailleurs, le président turc a exhorté la communauté internationale – y compris la Russie et l'Iran, les deux grands alliés de Damas – à "prendre leurs responsabilités" pour "faire cesser les crimes contre l'humanité que commet le régime".

Interrogé par Reuters, un membre de l'administration turc a affirmé que la Turquie n'empêcherait plus les réfugiés syriens de se rendre en Europe par voie terrestre et maritime. La Turquie, qui a accueilli 3,7 millions de réfugiés depuis le début du conflit syrien, utilise depuis années la crise migratoire comme un arguement de négociations avec l'Union européenne.