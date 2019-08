Sommet du G7 : manifestation à Bayonne

Les autorités craignaient des actions violentes et improvisées contre le G7 dans la ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Quelle est la situation dans la ville samedi 24 août ? "Il y a eu quelques échauffourées en début de soirée, avec quelques jets de pavés sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et ont utilisé leurs canons à eux. C'est l'épilogue à Bayonne d'une journée sous haute sécurité. Plus de 1 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés", explique Hugo Puffeney, l'envoyé spécial de France 3 à Bayonne.

Un dispositif de police renforcé dans toute la ville

Les policiers ont sécurisé les accès du centre-ville de Bayonne dès samedi 24 août au matin. Ils ont également procédé à quelques arrestations et ont effectué des fouilles de véhicules. "Cette après-midi, alors qu'un groupe de manifestants se réunissaient à l'ouest de la ville, les forces de l'ordre ont pris une décision radicale : elles ont encerclé le quartier", précise Hugo Puffeney.

