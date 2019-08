Sommet du G7 : Emmanuel Macron s'adresse aux Français

"Au moment où certains s'interrogent sur le rôle d'un club dont sont absents les pays incontournables qui sont au coeur des débats, la Russie, la Chine, et aujourd'hui le Brésil; Emmanuel Macron veut convaincre que le G7 reste utile", commence à expliquer Catherine Demangeat, en duplex de Biarritz (Pyrénées-Atlantique). L'Amazonie s'invite au sommet du G7 et "les délégations travaillent déjà à des solutions concrètes pour sauver ce poumon de la planète et qui pourraient être annoncées durant le sommet", ajoute la journaliste.

Les inégalités homme/femme également au programme

"Le chef de l'État veut aussi convaincre que les décisions prises au G7 ont des répercussions dans la vie quotidienne des Français. Exemple avec les inégalités homme/femme qui sont au programme. Et pour en parler, il a invité des associations de la société civile", présice Catherine Demangeat.

