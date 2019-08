Anti-G7 : les opposants au sommet manifestent à Hendaye

L'urgence climatique est sur toutes les pancartes et sur toutes les lèvres, samedi 24 août à Hendaye (Pyrénées-Atlantique). Pour leur premier défilé sur fond de crise en Amazonie, les manifestants du contre-G7 ont choisi de converger avant tout pour l'écologie. "On est déterminé à agir et à leur montrer qu’ils ne vont pas dans la bonne direction. Que ce soit pour le climat comme pour plein d'autres choses", clame un militant du cortège.

Des "gilets jaunes" présents

Dans la foule, des slogans anticapitalistes aussi. Mais cette année, aux côtés des ONG qui luttent contre les inégalités, il y a aussi des "gilets jaunes". En tête de cortège, Geneviève Legay, l'une des figures du mouvement a fait le déplacement malgré sa convalescence. "Ça fait des années que je suis tous les G7 et on peut dire qu'il n’est jamais rien ressorti pour le peuple. Jamais, jamais. Ils se partagent le monde des richesses", lance la militante.

