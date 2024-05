Slovaquie : le Premier ministre, Robert Fico, entre la vie et la mort après avoir été visé par des tirs

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, est entre la vie et la mort, dans la soirée du mercredi 15 mai. Le dirigeant populiste, soutien de la Russie, a été visé par des tirs dans la journée. Quatre balles l'auraient atteint au ventre. Un suspect a été arrêté.

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a été blessé par balles, mercredi 15 mai. Derrière la barrière où l'élu se tenait peu auparavant ces tirs, son assaillant a été maîtrisé par la police. Transporté en hélicoptère, Robert Fico est arrivé sur un brancard pour être soigné. Il est entre la vie et la mort. Quatre balles l'auraient atteint au ventre. 1h30 plus tôt, le Premier ministre slovaque était arrivé sur les lieux très détendu, pour présider une réunion de son gouvernement et tenir une conférence de presse. C'est à la sortie qu'un homme a dégainé une arme et lui a tiré dessus. Le Premier ministre s'était approché de la foule pour la saluer.

L'agresseur présumé identifié

Robert Fico, 59 ans, est un dirigeant populiste pro-russe. Il a mis fin à l'aide militaire de son pays à l'Ukraine. Il est connu aussi pour ses positions anti-migrants. Son agresseur présumé a été identifié. C'est un écrivain slovaque qui rédigeait régulièrement des chroniques politiques dans lesquelles il s'en prenait à Robert Fico. Mercredi soir, ses motivations exactes ne sont pas encore connues.