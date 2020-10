Sciences : le robot Ulyx part à la découverte des fonds marins

Tandis que pratiquement tous les recoins de la Lune sont connus des scientifiques, les fonds océaniques restent un mystère. Moins de 10% d'entre eux ont été explorés à ce jour. C'est justement la mission d'Ulyx. Ce robot autonome est l'un des seuls au monde capable de plonger jusqu'à 6 000 mètres pendant 48 heures. Une prouesse technologique qui va permettre aux scientifiques de scanner les fonds océaniques et de découvrir une faune encore largement méconnue.

Un sous-marin long de 4,5 mètres et lourd de 2,7 tonnes

"Il y a une vraie attente de la communauté scientifique, pour pouvoir explorer davantage les abysses qui représentent la moitié de notre planète et qui sont encore très peu explorés et très mal connus", explique Sophie Arnaud-Haond, chercheuse à l'Ifremer. Ce sous-marin long de 4,5 mètres et lourd de 2,7 tonnes vient d'être dévoilé par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, dit Ifremer.