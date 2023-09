Russie : une rencontre historique entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un

Durée de la vidéo : 1 min

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont retrouvés dans l'est de la Russie, mercredi 13 septembre.

Jusqu'au dernier moment, le lieu et l'horaire de leur rencontre ont été tenus secret. Finalement, c'est dans la matinée du mercredi 13 septembre, sur le cosmodrome de Vostotchny, dans l'est de la Russie, que Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont retrouvés. Sur une vidéo publiée par le Kremlin, on peut observer une longue poignée de mains et des échanges de politesse entre le président russe et le dirigeant nord-coréen.

Le coup de pression des Etats-Unis

Vladimir Poutine et Kim Jong-un ne s'étaient pas vus depuis 2019. Une rencontre historique pour discuter de tous les sujets, selon le chef de l'Etat russe. Mais pour les Etats-Unis, cette entrevue pourrait déboucher sur des accords de ventes d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. Washington n'hésitera pas à durcir les sanctions contre le Kremlin si un tel accord avait lieu.