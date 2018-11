L’Eurozapping du Soir 3 : scandale dans un parti politique allemand

En Allemagne, des soupçons lourds pèsent sur le financement du parti AfD, le parti d’extrême droite. Dans la tourmente notamment, Alice Weidl, députée et cheffe du parti, rattrapée par le financement de son parti. 130 000 euros seraient venus de Suisse et 150 000 euros non déclarés, venus d’un parti identitaire belge basé aux Pays-Bas. Même si toutes les sommes ont été remboursées, la révélation tardive fait des ravages dans le pays.

Navalny gagne une bataille

Petite victoire en Russie pour Alexeï Navalny. Un des principaux opposants de Vladimir Poutine a été conforté devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle a jugé que ses nombreuses arrestations étaient arbitraires. Elle condamne la Russie à l’indemniser. "Je pense que le gouvernement russe va ignorer cette décision et expliquera que la justice européenne a des motifs politiques, comme d’habitude", a-t-il dit.

Enfin, au Groenland, un cratère a été découvert sous les glaces. Il y a au moins 12 000 ans, une gigantesque météorite s’est écrasée formant un cratère de 31 km, plus vaste que Paris, provoquant une fonte des glaces et un changement climatique.

