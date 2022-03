Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky veut croire en la victoire

Alors que Vladimir Poutine campe sur ses positions, samedi 12 mars, Volodymyr Zelensky a reconnu la perte de 1 300 soldats ukrainiens, et évoqué des pertes plus importantes côté russe.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé samedi 12 mars, que Vladimir Poutine était d'ores et déjà le grand perdant du conflit. "[Il] s'est dit sûr à 100% de la victoire, mais, a-t-il dit à son peuple aujourd'hui, à 100% aussi je ne peux pas vous dire quand elle va intervenir", rapporte Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Kiev (Ukraine).

Une certaine proximité avec Emmanuel Macron

S'il estime que Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre, c'est "parce qu'elle est immorale", et également parce que le monde entier "l'appelle pour le soutenir", poursuit la journaliste. Le président ukrainien a ensuite remercié le peuple français, et laissé entendre une certaine proximité avec son homologue français. "Il a dit : 'J'ai demandé à Emmanuel aujourd'hui d'appeler Vladimir Poutine, et de lui demander notamment de relâcher les maires ukrainiens qu'il a fait prisonnier'", aurait-il confié aux journalistes. Enfin, Volodymyr Zelensky demande toujours à l'Europe de fermer l'espace aérien ukrainien.