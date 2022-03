Guerre en Ukraine : la Russie s’isole du monde

Depuis plusieurs jours, les grandes capitales se mobilisent. Aujourd’hui, samedi 5 mars, des manifestants se sont réunis à Paris contre la guerre et le président russe. L’isolement de la Russie sur la scène internationale est une réalité qui ne fait pour autant pas trembler le chef du Kremlin.

"Libérez l’Ukraine", le slogan résonne désormais aux quatre coins du monde, samedi 5 mars. Du Japon au Portugal, les voix sont unanimes pour soutenir l’Ukraine. À Paris, des milliers de personnes se sont réunies cet après-midi au son de l’hymne ukrainien et contre le président russe. "C’est une horreur, c’est un crime contre l’humanité", clame une manifestante.



Seuls quatre pays soutiennent la Russie

De l’autre côté, Vladimir Poutine est plus isolé que jamais à l’international. Il se met en scène dans son pays entouré de civils et d'hôtesses de l’air, tasse de thé à la main. Mais son discours est toujours aussi radical. Le président russe n’hésite pas à rappeler que tout pays intervenant dans le conflit franchirait la ligne rouge. Mercredi dernier, selon un vote de l’ONU, seuls quatre pays soutiennent la Russie dans sa guerre et 35 s’abstiennent. Mais les relations diplomatiques ne s’arrêtent pas pour autant.