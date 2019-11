Cette histoire est racontée en un tweet, partagé près de 2000 fois. « C’est l’application du principe de réciprocité », salue un avocat parisien, retweeté par Christine Boutin.

Mais tout plausible qu’il puisse paraître, ce récit est en fait une invention. Les deux chefs d’Etat n’ont jamais monnayé ainsi des lieux de culte à construire chez l’autre. D’ailleurs, s’il n’y a pas de grande église orthodoxe à Riyad, il existe déjà une grande mosquée à Moscou, détruite en 2011 et rebâtie en 2015.

L’histoire qui ressemble le plus à cette intox date de 2008, quand le roi saoudien avait proposé de construire une mosquée à Moscou. En réponse, des groupes orthodoxes russes, et non Vladimir Poutine avaient demandé, sans succès, de bâtir une église à Riyad.

Mais à chaque rencontre entre le président russe et le roi saoudien, l’histoire ressurgit sur les réseaux sociaux. Chez des partisans francophones de Poutine en août 2017, puis via le parti d’extrême droite, le parti de la France. Plus récemment, ce n’est plus le roi d’Arabie Saoudite qui aurait proposé ce troc au locataire du Kremlin, mais le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salmane. Bref, l’intox s’adapte, mais reste fausse.

