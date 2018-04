VIDEO - Cinq bonnes nouvelles pour la planète

Et c’est la Russie qui ouvre le bal. En effet, la plus grande réserve terrestre et marine vient d’y être créée. Elle se trouve à Sakha, en Sibérie, et couvre pas moins de 6 millions d'hectares dont 5 millions de zones exclusivement marines. La zone est un refuge pour les phoques, bélugas et les morses. La réserve de Sakha est aussi le plus grand cimetière de mammouths au monde.

Des victoires judiciaires…

La planète peut elle aussi connaître des succès juridiques comme c’est le cas en Pologne. Le pays vient d'être condamné par l'Union européenne pour les coupes d'arbres effectuées dans la forêt de Białowieża. La Pologne a déjà abattu plus de 80 000 m3 de bois dans cette forêt, la plus vieille d'Europe, qui est également un site protégé par l'UNESCO. Cette condamnation devrait entraîner l'abandon de toute nouvelle exploitation du lieu.

Pendant ce temps, plus au sud, les choses bougent également. La République Démocratique du Congo s'est lancée dans une série d'arrestations dans le cadre de son Plan d’Action National Ivoire. En quelques semaines, les autorités congolaises ont interpellé dix trafiquants et intercepté plusieurs dizaines de kilos d'ivoire.

… mais aussi des réussites énergétiques

En mars 2018, le Portugal a produit plus d'énergie renouvelable qu'il n'en faut pour alimenter le pays en électricité. Ce sont 103,6 % de ses besoins en énergie qui ont ainsi été produits grâce aux barrages et aux éoliennes. Cela a permis d'éviter l'émission de 1,8 million de tonnes de CO2.

De son côté, la Nouvelle-Zélande vient d'interdire toute future exploitation pétrolière et gazière dans ses eaux. La mesure intervient suite son engagement à produire 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2035. Le pays veut aussi que ses émissions de carbone deviennent neutres d'ici 2050.