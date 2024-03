Russie : l'ancien champion d'échecs Garry Kasparov placé sur la liste des "terroristes et extrémistes" par Moscou

C'est "un honneur qui dit plus de choses sur le régime fasciste de Poutine que sur moi", a réagi l'opposant en exil sur son compte X, mercredi.

La Russie a placé l'opposant en exil et ancien champion d'échecs Garry Kasparov sur sa liste des personnes déclarées "terroristes et extrémistes", selon une notice du service russe des renseignements financiers consultée mercredi 6 mars par l'AFP. "Un honneur qui dit plus de choses sur le régime fasciste de Poutine que sur moi", a réagi l'intéressé sur son compte X, suivi par un million de personnes.

"L'extrémisme dans la défense de la liberté n'est pas un vice ; la modération dans la recherche de la justice n'est pas une vertu !", a-t-il ajouté, citant une phrase de l'homme politique américain Barry Goldwater (1909-1998).

Exilé aux Etats-Unis depuis 2013

Né en Azerbaïdjan, Garry Kasparov, 60 ans, a été l'un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire avant de devenir un opposant farouche à Vladimir Poutine. En 2013, craignant des poursuites judiciaires, il a quitté la Russie et vit désormais aux Etats-Unis, d'où il continue à dénoncer le pouvoir russe et sa campagne militaire en Ukraine.

Quelques jours après l'attaque contre l'Ukraine de février 2022, il avait appelé à faire revenir la Russie à l'"âge de pierre" en s'assurant que les technologies occidentales ne parviennent plus aux industries russes. Cette année-là, Garry Kasparov avait déjà été désigné en Russie "agent de l'étranger", une étiquette infamante massivement utilisée contre les opposants, journalistes et militants des droits humains, et qui les astreint à de lourdes procédures administratives.