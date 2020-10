Réchauffement climatique : fonte du pergélisol en Sibérie

À Batagaika, au nord de la Sibérie, on trouve le plus grand cratère au monde. Causé par le dégel pergélisol, la terre y est normalement gelée en toute saison depuis des milliers d'années. En fondant, le pergélisol libère des trésors, comme un os de mammouth. Ce phénomène a commencé dans les années 60. Avec le réchauffement climatique, le cratère s'élargit de plus d'une dizaine de mètres par an. Le pergélisol recouvre un quart de l'hémisphère nord. La quasi-totalité de la région russe de Iakoutie, où l'hiver atteint régulièrement les -40 degrés. Sa fonte fait des dégâts : le sol s'affaisse et dessine des cercles qui remplacent les pâturages.



Des bactéries gelées

Qu'est-ce que le pergélisol ? Nicolas Chateauneuf est sur le plateau 20 Heures. "Le pergélisol recouvre d'immenses territoires au nord du Canada, de la Russie et de l'Alaska", explique le journaliste, à l'aide de la réalité augmentée. On y trouve le plus souvent de la toundra, avec des herbes rases. "En dessous, on y trouve le pergélisol, plus on descend, plus le sol reste congelé en permanence, avec parfois de vrais morceaux de glace incrustés." L'épaisseur peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres. "Avec le réchauffement, cette couche dégèle en profondeur [...] en dégelant, le pergélisol a libéré des bactéries." Le risque est de libérer un virus vieux de plusieurs centaines de milliers d'années contre lequel l'humanité ne serait pas immunisée.





