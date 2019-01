Météo : le mistral bat des records dans la Drôme

Il souffle de jour comme de nuit, sans discontinuer depuis bientôt deux semaines. Ce matin, sur le marché de Montélimar (Drôme), le mistral est toujours là et chacun l'apprécie différemment. Un ciel clair, mais une sensation de froid accentuée. Les joggeurs partent bien emmitouflés et redoublent d'efforts.

"Le mistral ne mollit pas"

Anticylone à l'ouest, dépression à l'est, et au milieu, le mistral qui s'engouffre en vallée du Rhône. La situation est pour l'instant figée. "Tant que les centres d'action, soit l'anticyclone d'un côté et la dépression de l'autre, ne bougent pas, on a ce flux nord qui se maintient et qui est canalisé. Le mistral ne mollit pas", observe Gabriel Chantrel, prévisionniste à Météo France. Un épisode remarquable par sa durée : depuis le début des relevés météo ici en 1920, c'est seulement la troisième fois qu'on l'observe.

