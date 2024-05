En visite en Chine, Vladimir Poutine salue la "stabilité" de la relation entre Pékin et Moscou

Le président russe est arrivé jeudi dans la capitale chinoise pour une visite de deux jours à Xi Jinping, son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois.

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont salué, jeudi 16 mai, à Pékin, la relation entre leurs deux pays comme un facteur de "stabilité" dans le monde. Le président russe est arrivé à l'aube dans la capitale chinoise pour une visite de deux jours, son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois.

La relation Chine-Russie "est non seulement dans l'intérêt fondamental des deux pays et des deux peuples, mais elle est également propice à la paix", a estimé le président chinois Xi Jinping. "La Chine est prête à travailler avec la Russie pour (...) soutenir l'équité et la justice dans le monde."

Cette relation est "un facteur de stabilité sur la scène internationale", a estimé son homologue russe, cité par le Kremlin. "Elle n'est pas opportuniste et elle n'est dirigée contre personne." Vladimir Poutine espère toutefois un soutien accru de la Chine à sa guerre en Ukraine.

Un partenariat "sans limites"

Le géant asiatique est une planche de salut économique cruciale pour la Russie, en proie à de lourdes sanctions occidentales pour la punir de son offensive militaire en Ukraine. Tout juste de retour d'une tournée en France, en Serbie et en Hongrie, Xi Jinping y a défendu le droit de maintenir avec son voisin russe des liens économiques normaux.

La Chine bénéficie notamment d'importations d'énergie russe bon marché. Les deux pays avaient célébré début 2022, juste avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, un partenariat bilatéral décrit comme "sans limites".

Dans un entretien avec l'agence de presse officielle Chine nouvelle paru mercredi, Vladimir Poutine a salué le "désir sincère" de Pékin d'œuvrer au règlement de la crise ukrainienne.