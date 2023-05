Guerre en Ukraine : en Russie, le conflit va aggraver la crise démographique

La Russie fait face à une crise démographique. En 2022, le pays a perdu un demi-million d'habitants. Il s'agit de la troisième année de baisse consécutive. Le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou, mercredi 3 mai, explique qu'avec la guerre en Ukraine, cette situation va s'aggraver.

L'impact de la mobilisation

"Il y a d'abord l'impact des décès sur le front. C'est une petite partie, mais ce qui devrait être encore plus important, c'est l'impact économique et l'impact psychologique, qui devraient faire baisser le nombre de naissances, surtout avec la mobilisation qui a été un choc ici", explique Luc Lacroix, qui ajoute que "cette mobilisation, ce sont des hommes en âge de procréer qui sont partis sur le front". Le journaliste rappelle enfin que "le Covid a été très meurtrier ici, et puis il y a des problèmes culturels qui datent de la fin de l'URSS : une mortalité des hommes élevée et pas assez de naissances". "Vladimir Poutine avait lancé une grande politique nataliste. Avec la guerre, elle est passée au second plan", conclut Luc Lacroix.