DIRECT. Biélorussie : Des milliers de personnes manifestent à Minsk, Alexandre Loukachenko appelle ses soutiens à défendre l'indépendance du pays

Ce qu'il faut savoir

Des dizaines de milliers de personnes défilaient dimanche 16 août à Minsk, la capitale de la Biélorussie, lors d'une "Marche pour la liberté" contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, confronté à un immense mouvement de protestation. "Pars !", scandaient les protestataires à l'attention du chef de l'Etat, marchant le long de l'avenue de l'Indépendance, dans le centre de Minsk. Suivez notre direct.

"Défendre le pays". Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, confronté à la plus grande vague de contestation depuis son arrivée au pouvoir en 1994, a appelé dimanche à défendre l'indépendance du pays devant une foule de soutiens à Minsk. "Chers amis, je vous ai appelés ici non pas pour que vous me défendiez mais parce que, pour la première fois en un quart de siècle, vous pouvez défendre votre pays et son indépendance", a-t-il lancé, sous les ovations

Des milliers de manifestants devant la TV publique. Au moins 3 000 personnes étaient rassemblées samedi soir en Biélorussie devant la siège de la télévision publique, dans la capitale Minsk, pour réclamer "la vérité" : "Des élections honnêtes ! Liberté !", répétaient en coeur les manifestants, agitant des drapeaux rouges et blancs, les couleurs de l'opposition biélorusse.

Pas de médiation étrangère. Alexandre Loukachenko a rejeté la possibilité d'une médiation étrangère, proposée notamment par la Pologne et deux pays baltes. "Nous n'avons besoin d'aucun gouvernement étranger, d'aucun médiateur", a affirmé Alexandre Loukachenko lors d'une réunion au ministère de la Défense samedi, cité par l'agence étatique Belta. Le président contesté a également indiqué samedi que son homologue russe Vladimir Poutine lui avait assuré une "aide" pour préserver la sécurité de la Biélorussie.