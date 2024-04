Russie : 90 000 personnes déplacées à cause des inondations

En Russie et au Kazakhstan, près de 90 000 personnes ont été évacuées face aux terribles inondations liées aux pluies abondantes des dernières semaines et à la fonte des glaces. L’eau monte encore et plusieurs villes sont menacées.

Le fleuve a déjà envahi plusieurs quartiers de la ville d’Orenbourg, 500 000 habitants et ce mardi 9 avril, les autorités sont alarmistes car l’eau continue de monter. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà dû être évacuées par tous les moyens dans cette région du sud de la Russie. "Les larmes ne suffisent plus, c'est pire que ça, je ne suis pas bien du tout", témoigne une habitante. Ces inondations exceptionnelles sont visibles depuis l’espace. Au niveau de ce village, le fleuve s’est étalé sur plus de 2 km en largeur.

Habitants en colère

C'est rare en Russie : des habitants s’en sont pris aux autorités pour manque d'aide et d'entretien des digues. À cheval sur la Russie et le Kazakhstan, c'est en fait tout le fleuve Oural qui est en crue. Plus à l’est deux autres régions russes, Tioumen et Kourgan sont aussi en état d’alerte pour des inondations. À chaque fois, le même phénomène : une neige abondante pendant l’hiver qui fond d’un coup à cause d’une hausse brutale des températures, le tout aggravé par les pluies importantes de ces derniers jours