Royaume-Uni : prendre des photos sous les jupes des femmes devient une infraction

Le Le texte n'attend désormais plus que la signature de la reine Elizabeth II pour être promulgué. Le Parlement britannique a adopté un projet de loi, mercredi 16 janvier, qui punit de deux ans de prison le fait de prendre des photos sous les jupes des femmes.

C'est le point final d'une campagne menée par Gina Martin, une jeune femme de 27 ans, elle-même victime de cette pratique appelée "upskirting" en anglais. Son histoire remonte à 2017. Cette année-là, lors d'un festival à Londres, deux hommes ont pris une photo sous sa jupe, avant de la partager à partir de leurs téléphones. Elle avait tenté de faire intervenir la police mais aucune poursuite n'avait pu être engagée, faute de chef d'accusation approprié. "On a gagné", a-t-elle écrit en lettres majuscules sur Twitter.

We fought the law and... WE WON.



Upskirting will be a sexual offence.



pic.twitter.com/dulj6Xp6qR