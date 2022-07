Royaume-Uni : plusieurs incendies de végétation liés à la météo touchent les environs de Londres

Les pompiers de Londres ont été mobilisés dimanche 24 juillet contre trois incendies de végétation liés aux températures élevées et au vent autour de la capitale britannique. Un quatrième fait rage dans le Surrey proche, quelques jours après qu'un record de chaleur a été battu au Royaume-Uni.

"Les pompiers de Londres font face à un certain nombre d'incendies liés à la météo", a tweeté la London Fire Brigade, précisant qu'entre minuit et 17 heures, les soldats du feu ont réalisé plus d'interventions que sur une période habituelle de 24 heures. Les températures ont atteint 29°C dimanche dans le sud-est de l'Angleterre.

Eight fire engines, the fire boat and around 65 firefighters are dealing with a grass fire on Defence Close in #Thamesmead. Please close your doors and windows if you live nearby. https://t.co/6Hg4ngwngj — London Fire Brigade (@LondonFire) July 24, 2022

Un feu à Enfield, au nord de Londres, a parcouru une superficie de 20 hectares mais était "sous contrôle" en fin d'après-midi. 100 pompiers et 14 engins ont été déployés.

Laisser les fenêtres fermées

A Hayes, à l'ouest de la capitale, près de l'aéroport d'Heathrow, 40 pompiers et six engins ont été dépêchés pour lutter contre les flammes qui s'étendent sur cinq hectares, tandis qu'à Thamesmead, à l'est, 65 pompiers, huit engins et un bateau ont été déployés. Dans les zones proches d'habitations, les pompiers ont recommandé aux riverains de fermer les fenêtres pour éviter la fumée et préconisent en outre d'annuler les barbecues qui auraient été prévus, insistant sur les mesures de prévention.

Un quatrième incendie de végétation, à l'origine d'une importante fumée, a en outre été signalé par les pompiers dans le Surrey, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Londres. Il a entraîné la fermeture de plusieurs routes.